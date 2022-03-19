Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров похвастался полученной "наградой" от страны-агрессора. На территории рф телеведущего признали "врагом россии". Такие же "отличия" получили украинский боксер Владимир Кличко, российский музыкант Андрей Макаревич, оппозиционер Алексей Навальный, певец Борис Гребенщиков, писатель Борис Акунин и т. д.

Все перечисленные в списке звезды выступили против войны в Украине и захватнической политики путина. Об этом ведущий рассказал в своем Instagram.

По словам Комарова, такая "награда" его совсем не разочаровала, а только доказала, что позиция знаменитости верна.

"Принимаю поздравления! Почетное звание "Враг россии" от Комитета защиты национальных интересов. Итак, я живу честно и мне не стыдно смотреть людям в глаза. Да и компашка нас, "врагов и предателей рф", интересна собралась. Макаревич, Кличко, Гребенщиков , Навальный и другие", – говорится в сообщении.

Телеведущий также объяснил, как легко определить, какая из сторон лжет.

"Та, что вводит тотальную цензуру, запрещает открывать рты, уничтожает независимые СМИ. Вводит списки неугодных", – написал он.

Он отметил, что, снимая тревел-шоу раньше, мечтал посетить Северную Корею, чтобы показать зрителям "прошлое в настоящем". Однако в сегодняшних реалиях это желание кажется все менее актуальным, ведь диктаторская страна в свете новых событий скоро будет казаться миру "продвинутой".