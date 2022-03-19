"Они своих не забирают": Ким призвал "собирать в мешочки" разбросанные по трупы оккупантов [ Редактировать ]
Фото: НикВести
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким призвал "собирать в мешочки" разбросанные по области трупы оккупантов.
Есть проблема – они своих не забирают.
По словам руководителя Николаевской ОГА, это поможет избежать гуманитарной катастрофы, которая может начаться с приходом тепла.
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