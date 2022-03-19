Из Бучи эвакуировали 106-летнюю женщину. Ее транспортировали в коляске. Дочь, которая ее сопровождала, убеждает: старушка в здравом уме и при памяти.

Женщина пережила УНР, Голодомор, Вторую мировую, Независимость Украины, а затем войну с россией и бой под Бучей.