Из-под завалов военной казармы в Николаеве достали 50 тел - СМИ [ Редактировать ]
За день спасательных работ из-под завалов военной казармы в Николаеве, разрушенной в результате ракетного удара, извлечены не менее 50 тел погибших. Об этом сообщает британская служба ВВС.
Как рассказал представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в момент авианалета на базе спали не менее 200 солдат. Точное число погибших до сих пор неизвестно.
По меньшей мере 50 тел найдено, но мы не знаем, сколько еще находится под завалами.
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