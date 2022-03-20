За день спасательных работ из-под завалов военной казармы в Николаеве, разрушенной в результате ракетного удара, извлечены не менее 50 тел погибших. Об этом сообщает британская служба ВВС.

Как рассказал представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в момент авианалета на базе спали не менее 200 солдат. Точное число погибших до сих пор неизвестно.