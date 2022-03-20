Оккупанты скинули бомбу на школу искусств в Мариуполе, где прятались мирные жители [ Редактировать ]
Оккупанты снова обстреляли место, где от российских бомб прятались мариупольцы.
Российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств в Мариуполе, где находились около 400 мариупольцев – женщины, дети и пожилые люди. Известно, что здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.
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