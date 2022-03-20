Везуть у переносках, спеціальних рюкзаках чи просто на руках під курткою.

Українці, які вимушені тимчасово залишити свою землю, не забувають і про своїх домашніх улюбленців. Тварин намагаються забирати з собою, адже знають: без них чотирилапі приречені на смерть.

Свого вірного кота рятувала й родина з Києва. Як сім'я проїхала всю Україну з домашнім улюбленцем на руках - розкажемо далі.