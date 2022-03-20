Українці, які вимушені тимчасово залишити свою землю, не забувають про своїх домашніх улюбленців [ Редактировать ]
Везуть у переносках, спеціальних рюкзаках чи просто на руках під курткою.
Українці, які вимушені тимчасово залишити свою землю, не забувають і про своїх домашніх улюбленців. Тварин намагаються забирати з собою, адже знають: без них чотирилапі приречені на смерть.
Свого вірного кота рятувала й родина з Києва. Як сім'я проїхала всю Україну з домашнім улюбленцем на руках - розкажемо далі.
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