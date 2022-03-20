Понад 18 тисяч українців прибули до Франції: у Парижі для них відкрили новий великий центр допомоги [ Редактировать ]
Понад 18 тисяч українців прибули до Франції за останні три тижні.
У Парижі для них відкрили новий великий центр допомоги. Як приймають наших французи - дивіться далі.
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