В Киевской области запретили посещать леса [ Редактировать ]
Фото: kievvlast.com.ua
В Киевской области запрещено посещение лесов населением. Как пешком, так и на транспорте.
Исключение - транзитные пути.
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