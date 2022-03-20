российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения путина - ГУР [ Редактировать ]
По данным украинской разведки, российская элита рассматривает на сегодня несколько вариантов отстранения президента владимира путина от власти. Среди них отравление, внезапная болезнь и несчастный случай.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Украинская разведка отмечает, что в среде российской бизнес-политической элиты формируется влиятельная оппозиция к путину.
"Их цель - скорейшее отстранение путина от власти и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных из-за войны в Украине", - говорится в сообщении.
По данным ГУР, директор ФСБ Александр Бортников и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают разные варианты отстранения путина от власти - отравление, внезапная болезнь и другие сценарии.
"Не исключено, что именно с этими процессами связан недавний "слив" расположения чеченских подразделений на севере Киева. Информация поступила именно от российской стороны. Вероятно, так руководство ФСБ пытается ослабить влияние (главы Чечни, - ред.) Рамзана Кадырова. Также это может быть попыткой заблаговременно наладить взаимодействие с украинскими властями в обход нынешнего руководства рф", - добавили в разведке.
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