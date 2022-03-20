По данным украинской разведки, российская элита рассматривает на сегодня несколько вариантов отстранения президента владимира путина от власти. Среди них отравление, внезапная болезнь и несчастный случай.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Украинская разведка отмечает, что в среде российской бизнес-политической элиты формируется влиятельная оппозиция к путину.

"Их цель - скорейшее отстранение путина от власти и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных из-за войны в Украине", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, директор ФСБ Александр Бортников и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают разные варианты отстранения путина от власти - отравление, внезапная болезнь и другие сценарии.

"Не исключено, что именно с этими процессами связан недавний "слив" расположения чеченских подразделений на севере Киева. Информация поступила именно от российской стороны. Вероятно, так руководство ФСБ пытается ослабить влияние (главы Чечни, - ред.) Рамзана Кадырова. Также это может быть попыткой заблаговременно наладить взаимодействие с украинскими властями в обход нынешнего руководства рф", - добавили в разведке.