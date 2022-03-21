Українці, які вимушені тимчасово залишити свою землю, не забувають про своїх домашніх улюбленців [ Редактировать ]
Їх везуть у переносках, спеціальних рюкзаках чи просто на руках під куртками. Українці, які вимушені тимчасово залишити свою землю, не забувають і про своїх домашніх улюбленців.
Тварин намагаються забирати з собою, адже знають: без господарів ті приречені на смерть. Свого вірного кота рятувала й родина з Києва.
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