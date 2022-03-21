россия отказалась от захвата Киева и перешла к "Плану Б" - WSJ [ Редактировать ]
Российское руководство меняет военную тактику, не сумев добиться быстрой победы в Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal cо ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве США.
В Москве, вероятно, отказались от захвата Киева и перешли к "Плану Б" - удержанию уже занятых позиций. Это означает, что столкновения и обстрелы украрнских городов могут продолжаться еще недели и месяцы.
россия будет стремиться обеспечить "сухопутный мост" между западной частью России и оккупированным Крымом, а также расширить контроль над Донбассом. Одновременно Кремль будет добиваться от Киева признать самопровозглашенные "республики", российский суверенитет Крыма и требование о нейтралитете.
Аналитики считают, что если у российских войск появится преимущество, Москва снова может перейти к наступлению.
Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что линия фронта "практически замерла", обе стороны сосредотачивают резервы и ни у кого "не хватает сил для реального перелома ситуации на том или ином направлении".
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