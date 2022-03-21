"Стратегический компас": ЕС одобрил первую в истории совместную оборонную концепцию [ Редактировать ]
ЕС одобрил первую в истории совместную стратегию союза в области безопасности и обороны "Стратегический компас".
Целью которой является лучше реагировать на внешние кризисы, защищать союз, его граждан и более эффективно использовать имеющиеся возможности в сфере обороны во взаимодействии с НАТО, сообщает МИД Латвии в Twitter.
"Европейский Союз только что одобрил "Стратегический компас", который дает необходимый инструментарий для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал настоящим игроком в геополитической обороне и безопасности. Это только начало путешествия. Многое будет зависеть от того, насколько успешно мы поддержим Украину против агрессии России", - написал он.
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