В Николаеве ракетным ударом разрушена гостиница (видео) [ Редактировать ]
Спасатели расчищают завалы
В Николаеве 21 марта оккупанты ракетным ударом разрушили гостиницу. Сейчас спасатели разгребают завалы.
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