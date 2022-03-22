За применением гиперзвукового оружия, если оно было, россия пытается скрыть отсутствие прогресса в наземной кампании против Украины. Об этом сообщает британская разведка.

США подтвердили применение Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал", однако в Пентагоне считают, что это не окажет существенного влияния на ситуацию. Таким образом путин просто пытается придать войне "импульс".

"Кинжал" - авиационный комплекс с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, который был создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 - МиГ-31К. Российские военные утверждают, что "Кинжал" может поражать цели на дальности более двух тысяч километров, преодолевая системы противовоздушной и противоракетной обороны.

"Гиперзвуковыми" называют ракеты, которые развивают скорость, минимум в 5 раз превышающую скорость звука (335 м/сек - ред.), то есть свыше 6100 км/час. Они считаются высоко маневренными и способны работать на разных высотах.