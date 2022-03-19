Оккупанты заявили о первом применении гиперзвукового оружия в Украине [ Редактировать ]
Российские военные применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал" во время военных действий в Украине. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщают росСМИ.
По его словам, 18 марта гиперзвуковыми ракетами был атакован "склад ракет и авиационных боеприпасов" украинских войск в городе Делятин Ивано-Франковской области. Это первое применение гиперзвуковых ракет с начала войны.
"Кинжал" - авиационный комплекс с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, который был создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 - МиГ-31К. Российские военные утверждают, что "Кинжал" может поражать цели на дальности более двух тысяч километров, преодолевая системы противовоздушной и противоракетной обороны.
"Гиперзвуковыми" называют ракеты, которые развивают скорость, минимум в 5 раз превышающую скорость звука (335 м/сек - ред.), то есть свыше 6100 км/час. Они считаются высоко маневренными и способны работать на разных высотах.
В начале июня 2020 года сообщалось, что США провели успешные испытания новейшей тактической гиперзвуковой ракеты PrSM.
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