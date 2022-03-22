С валютных счетов можно снимать 100 тыс. грн в день

Национальный банк Украины повысил дневной лимит снятия наличных с валютных счетов с 30 тыс. грн. до 100 тыс. грн. в эквиваленте. Этот лимит распространяется на снятие валюты как в Украине, так и за рубежом.

Ежедневный лимит в 100 тыс. грн. на снятие средств в Украине со счетов в национальной валюте остается действующим.

За рубежом снятие валюты с гривневых счетов ограничено лимитом в 100 тыс. грн в месяц. Напомним, что Национальный банк рекомендует использовать безналичные расчеты.

Данные изменения не касаются использования платежных карт за рубежом и в Украине для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг. Они и дальше могут осуществляться без ограничений.