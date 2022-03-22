НБУ повысил дневной лимит снятия наличных с валютных счетов до 100 тысяч гривен [ Редактировать ]
Национальный банк Украины повысил дневной лимит снятия наличных с валютных счетов с 30 тыс. грн. до 100 тыс. грн. в эквиваленте. Этот лимит распространяется на снятие валюты как в Украине, так и за рубежом.
Ежедневный лимит в 100 тыс. грн. на снятие средств в Украине со счетов в национальной валюте остается действующим.
За рубежом снятие валюты с гривневых счетов ограничено лимитом в 100 тыс. грн в месяц. Напомним, что Национальный банк рекомендует использовать безналичные расчеты.
Данные изменения не касаются использования платежных карт за рубежом и в Украине для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг. Они и дальше могут осуществляться без ограничений.
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