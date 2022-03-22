В результате обстрела оккупантами автозаправки в Николаеве погибли трое мужчин и пострадала одна женщина. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Пожар в результате вражеского обстрела на АЗС в Корабельном районе Николаева произошел 21 марта. Спасатели потушили огонь на площади 10 кв. м.

От полученных ранений несовместимых с жизнью погибли трое мужчин, одна женщина пострадала. Ее еще до прибытия спасателей забрала скорая.