Под Киевом оккупанты уничтожили склад овощей и колбасный цех [ Редактировать ]
В Киевской области оккупанты уничтожили склад овощей и колбасный цех под Киевом. Уничтожены десятки тонн продукции. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова.
Во время обстрела Броварского района Киевской области, который сегодня устроили орки, сгорел овощной склад "Веги Тренд Инвест" и мясной склад "Вел Мит Инвест". Уничтожены десятки тонн продукции. Это еще один удар по обеспечению нужд Киевщины и всей Украины в питании.
В соцсетях сообщается, что цех уничтожили не вчера, а ранее.
по теме
Военные взорвали железнодорожный мост в Ирпене. Там образом железнодорожного сообщения между Киевом и Ирпенем больше нет. В сети появились фото
В Киевской области обустраивает новый оборонный рубеж на подступах к украинской столице. Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк
Украинская сторона работает над тем, чтобы перейти к активным действиям по отражению наступления оккупантов возле Киева. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил первый замглавы МВД Украины Евгений Енин
Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату. Персонал и подопечные были заблаговременно эвакуированы.
Под Киевом ВСУ уничтожили вражеский пункт управления в Киевском направлении. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
По состоянию на 7 марта в Киевской области сверхтяжелая ситуация остается в Буче, Ирпене и Дмитровке на Бучанщине. Идут бои, наблюдается гуманитарный кризис. При обстреле Макарова повреждены школа, детсад, хлебозавод и жилые дома. Об этом сообщает Национальная полиция Украины