В Киевской области оккупанты уничтожили склад овощей и колбасный цех под Киевом. Уничтожены десятки тонн продукции. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова.

Во время обстрела Броварского района Киевской области, который сегодня устроили орки, сгорел овощной склад "Веги Тренд Инвест" и мясной склад "Вел Мит Инвест". Уничтожены десятки тонн продукции. Это еще один удар по обеспечению нужд Киевщины и всей Украины в питании.

В соцсетях сообщается, что цех уничтожили не вчера, а ранее.