Кабмин разрешил водителям категории "В" садиться за руль грузовиков [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины на период действия военного положения разрешил водителям категории "В" (легковые), управлять транспортными средствами категории С и С1 (грузовые).
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