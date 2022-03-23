У Білорусі триває рейкова війна: сформувалися партизанські загони [ Редактировать ]
У Білорусі триває рейкова війна. Там уже навіть сформували партизанські загони.
Люди намагаються пошкодити колії та відрізати шлях російським потягам до України.
Більше про партизанський рух у Білорусі - далі.
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