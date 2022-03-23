Засідання Ради міністрів у Брюсселі: Євросоюз виділить Україні додаткові кошти на оборону [ Редактировать ]
Євросоюз виділить Україні додаткові 500 мільйонів євро на оборону.
Політичної згоди щодо військової допомоги міністри закордонних справ та оборони Євросоюзу досягли напередодні ввечері.
Більше подробиць про засідання Ради міністрів у Брюсселі дізнаємось від нашої кореспондентки Олени Абрамович.
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