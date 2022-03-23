Шольц исключил отправку в Украину миротворцев НАТО и закрытие неба над Украиной [ Редактировать ]
Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку в Украину миротворческой миссии НАТО и против закрытия неба. Об этом сообщает forum24.cz.
Он заверил Киев в поддержке, но отметил, что "Альянс не станет участником войны".
Разумеется, я слышу голоса тех, кто нуждается в бесполетной зоне или миротворческих сил НАТО в Украине. Как бы тяжело это ни было, мы на это не пойдем.
Он отметил, нужно настаивать на том, что между НАТО и россией не должно быть прямого противостояния и призвал к немедленному прекращению войны в Украине.
НАТО не станет участником войны. Оружие должно немедленно замолчать.
Канцлер также подчеркнул, что никто не может сказать, приведут ли нынешние переговоры между Украиной и россией к успеху, но заверил, что Германия не пропустит ни одной попытки восстановить мир на континенте.
Война уничтожает Украину. Но война также разрушает будущее путина в россии.
Шольц добавил, президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на немецкую солидарность.
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