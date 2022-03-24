На оккупированных территориях россияне уничтожают украинскую литературу и учебники истории [ Редактировать ]
На оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областей российские оккупанты изымают из библиотек и уничтожают украинскую литературу и учебники истории. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства оборона Украины.
Наибольший интерес россиян вызывает история украинских Майданов, АТО/ООС, школьные учебники истории Украины, научная и популярная историческая литература, не совпадающая с постулатами кремлевской пропаганды.
Для уничтожения "неправильных" книг привлечены российские подразделения "военной полиции". Обнаруженные книги изымаются, уничтожаются на месте или вывозятся в неизвестном направлении.
Оккупанты имеют целый перечень запрещенных к упоминанию имен. Среди них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновил. В городах Кременная, Рубежное (Луганская область), Городня (Черниговская область) известны случаи изъятия книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани.
В Старобельске Луганской области российская оккупационная администрация пытается внедрить в обращение российские рубли для расчета в магазинах и рынках.
Также путинские войска пытаются расставлять на местах оккупационные администрации. Проводится розыск патриотов и участников АТО/ООС.
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