На оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областей российские оккупанты изымают из библиотек и уничтожают украинскую литературу и учебники истории. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства оборона Украины.

Наибольший интерес россиян вызывает история украинских Майданов, АТО/ООС, школьные учебники истории Украины, научная и популярная историческая литература, не совпадающая с постулатами кремлевской пропаганды.

Для уничтожения "неправильных" книг привлечены российские подразделения "военной полиции". Обнаруженные книги изымаются, уничтожаются на месте или вывозятся в неизвестном направлении.



Оккупанты имеют целый перечень запрещенных к упоминанию имен. Среди них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновил. В городах Кременная, Рубежное (Луганская область), Городня (Черниговская область) известны случаи изъятия книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани.

В Старобельске Луганской области российская оккупационная администрация пытается внедрить в обращение российские рубли для расчета в магазинах и рынках.

Также путинские войска пытаются расставлять на местах оккупационные администрации. Проводится розыск патриотов и участников АТО/ООС.