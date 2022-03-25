Украинцы нашли в Испании блогера Шария и его дом (видео) [ Редактировать ]
Украинские активисты нашли в Испании пророссийского блогера Анатолия Шария и его дом. Конфликт между разгневанными украинцами не перерос в драку только благодаря полиции.
Активисты обозначили на гугл-карте место, где находится дом Шария.
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