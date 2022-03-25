Хід російського вторгнення в Україну вирішиться у найближчі 15 днів - так вважає верховний представник ЄС Жозеп Боррель. У коментарі іспанським ЗМІ він пояснив, що, на його думку, путін не зацікавлений у мирній угоді зараз, бо армія рф не досягла своїх військових цілей. І буде найближчими днями намагатися оточити узбережжя до кордону з Молдовою та ізолювати Україну від моря. І тоді йти на переговори з сильними позиціями. Водночас Боррель запевнив, що ЄС та союзники допомагатимуть Україні посилити оборону. Як саме - сьогодні західні лідери обговорювали на самітах у Брюсселі. Більше подробиць - в Олени Абрамович.