Українка виграла "золото" чемпіонату Європи з кульової стрільби [ Редактировать ]
Олімпійська чемпіонка з кульової стрільби українка Олена Костевич стала переможницею чемпіонату Європи-2022, що проходить у Хамарі (Норвегія).
Костевич здобула "золото" у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.
За підсумками фіналу динамівка з Чернігова випередила сербку Зорану Арунович та Сільвію Штайнер з Австрії, яким дісталися "срібло" та "бронза" відповідно.
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