В россии застрелился командир 13 танкового полка 4 танковой дивизии [ Редактировать ]
В россии застрелился командир 13 танкового полка 4-й танковой дивизии РФ. Причина - обнаружение фактов разворовывания техники. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По информации ГУР Минобороны, оккупанты пытаются восстановить потери за счет техники, снятой с длительного хранения.
В частности, на аэродроме в пгт Климово Брянской области (35 км от границы Украины) противник разворачивает ремонтно-восстановительную базу (РВБ). В настоящее время там пытаются "поставить в строй" значительное количество техники, прибывающей из складов длительного хранения. Состояние этой техники в основном крайне неудовлетворительное, что делает невозможным ее полноценное использование.
Одновременно создаются места для хранения техники, выведенной из строя в поле боя.
В целом РФ часто сталкивается с проблемой невозможности обновления техники после "расконсервации" со складов. С боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов.
В частности, в 4-й танковой дивизии РФ выяснили, что из 10 "расконсервированных" танков только один находится в более-менее работоспособном состоянии. Остальные - полностью разукомплектованы. У части из них нет даже двигателей. Из-за этого и застрелился командир 13-го танкового полка 4-й танковой дивизии.
по теме
В Минобороны России признали, что в Украине воевали воннослужащие-срочники
Основные усилия российские оккупанты продолжает сосредоточивать на захвате населенных пунктов Попасная и Рубежное, а также подготовке к наступлению на Северодонецк. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 12:00
Ця доповідь пояснює багато процесів, які раніше здавалися непов'язаними та хаотичними
По его словам, основные задачи первой фазы полномасштабного вторжения якобы были выполнены
Музыкальный стриминговый сервис Spotify заявил об уходе из России