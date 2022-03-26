В россии застрелился командир 13 танкового полка 4-й танковой дивизии РФ. Причина - обнаружение фактов разворовывания техники. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По информации ГУР Минобороны, оккупанты пытаются восстановить потери за счет техники, снятой с длительного хранения.

В частности, на аэродроме в пгт Климово Брянской области (35 км от границы Украины) противник разворачивает ремонтно-восстановительную базу (РВБ). В настоящее время там пытаются "поставить в строй" значительное количество техники, прибывающей из складов длительного хранения. Состояние этой техники в основном крайне неудовлетворительное, что делает невозможным ее полноценное использование.

Одновременно создаются места для хранения техники, выведенной из строя в поле боя.

В целом РФ часто сталкивается с проблемой невозможности обновления техники после "расконсервации" со складов. С боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов.

В частности, в 4-й танковой дивизии РФ выяснили, что из 10 "расконсервированных" танков только один находится в более-менее работоспособном состоянии. Остальные - полностью разукомплектованы. У части из них нет даже двигателей. Из-за этого и застрелился командир 13-го танкового полка 4-й танковой дивизии.