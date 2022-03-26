Главарь "ДНР" Денис Пушилин позволил хождение и оборот гривны на оккупированной части Донецкой области. Об этом сообщает официальный сайт боевиков, ссылаясь на "указ" Пушилина.

Документ предписывает предпринимателям принимать гривну в качестве средства платежа от физлиц, а также хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на освобожденных территориях, по курсу 2,5 рубля за гривну. Для последних дневной порог приобретения за гривны товаров для розничной торговли ограничен суммой, эквивалентной 300 000 рублей. Цены на товары и услуги временно будут указываться в двух валютах.

Гривну в "ДНР" будут принимать с 26 марта и до 1 июля. Банкам предписано принимать гривну в качестве торговой выручки, при оплате жителями и бизнесом налогов, сборов и госпошлин.