В ОРДО разрешили хождение гривны [ Редактировать ]
Главарь "ДНР" Денис Пушилин позволил хождение и оборот гривны на оккупированной части Донецкой области. Об этом сообщает официальный сайт боевиков, ссылаясь на "указ" Пушилина.
Документ предписывает предпринимателям принимать гривну в качестве средства платежа от физлиц, а также хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на освобожденных территориях, по курсу 2,5 рубля за гривну. Для последних дневной порог приобретения за гривны товаров для розничной торговли ограничен суммой, эквивалентной 300 000 рублей. Цены на товары и услуги временно будут указываться в двух валютах.
Гривну в "ДНР" будут принимать с 26 марта и до 1 июля. Банкам предписано принимать гривну в качестве торговой выручки, при оплате жителями и бизнесом налогов, сборов и госпошлин.
по теме
Падение украинской экономики из-за войны на данный момент оцениваются в 35-60% ВВП. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в эфире национального телемарафона
Украинские власти не согласятся на перемирие с Россией, которое будет противоречить ее суверенитету и территориальной целостности. Об этом в видеообращении заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак
В Авдеевке российские оккупанты обстреляли девятиэтажку, магазин и административное здание. По предварительным данным, погибли два человека и трое ранены. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко
Завод "Азовсталь" в Мариуполе полностью уничтожен вражескими обстрелами. Запустить предприятие не представляется возможным. Об этом заявил заместитель мэра города Сергей Орлов
Артиллерия и авиация нанесли огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения. По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета были уничтожены 12 единиц автомобильной техники