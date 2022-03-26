В Мариуполе оккупанты похитили людей из больницы - Мариупольский горсовет [ Редактировать ]
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Городской совет Мариуполя сообщил, что оккупанты похитили людей с территории Горбольницы №1. По их информации на территории медучереждения находилось около 700 человек.
Об этом сообщает Мариупольский горсовет в Telegram.
В Мариупольском горсовете сообщили, что оккупанты похитили пациентов и медперсонал Городской больницы №1. Так были вывезены люди, которые прятались на территории медицинского учреждения от обстрелов.
По словам очевидцев людей вывезли в неизвестном направлении. По имеющейся информации на территории больницы находилось около 700 человек, однако точное количество вывезенных не называется.
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