Під Європарламентом влаштували маніфест з порожніми дитячими візочками [ Редактировать ]
У Брюсселі під Європарламентом влаштували маніфест з порожніми дитячими візочками, аби привернути увагу західних ЗМІ до кількості загиблих дітей за місяць війни в Україні. З якими вимогами звернулись демонстранти - дивіться далі у сюжеті.
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