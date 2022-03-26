Німецьки захисники довкілля виходять на акції з українськими прапорами [ Редактировать ]
Жителі країни "за", авторитетні політики, економісти та діячі культури - теж "за". Проти - поки що тільки Уряд - поки що. Коли Німеччина зможе остаточно відмовитися від російських енергоресурсів? І чому німецькі захисники довкілля тепер виходять на акції протесту з українськими прапорами? Тетяна Логунова розкаже.
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