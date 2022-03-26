Увесь світ прагне допомогти Україні у боротьбі за незалежність [ Редактировать ]
Увесь світ прагне допомогти Україні у боротьбі за незалежність. Хтось вступає до лав захисників, хтось займається волонтерством і збирає військову, чи гуманітарну допомогу. А хтось прагне монетизувати свій талант. Художники, митці, дизайнери - усі прагнуть зробити свій внесок і зібрати кошти на підтримку України. Отож що саме пропонують, та куди воліють спрямувати одержані гроші - розкажемо далі.
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