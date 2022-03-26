У Міністерстві культури та інформаційної політики підготували новий список із 47 одіозних пропутінських митців, політиків і пропагандистів.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в Телеграм.

"Ми у Міністерстві культури та інформаційної політики підготували новий список із 47 одіозних пропутінських скоморохів, які публічно заявили про підтримку військових злочинів путіна в Україні. Кабмін нашу пропозицію підтримав. Далі – погодження за РНБО та президентом", - написав Ткаченко.

За його словами, більшість із цих прізвищ є відомими, і навів кілька з них.

Співаки та музиканти:

Микола Басков;

Дмитро Білан;

Поліна Гагаріна;

Олег Газманов;

Денис Вайнштейн, він же Джиган;

Лариса Доліна;

Сергій Жуков;

Григорій Лепс;

Ніколай Расторгуєв;

Тимур Юнусов, він же Тіматі.

Актори та режисери:

Дмитро Харатьян;

Яна Поплавська;

Дмитро Пєвцов;

Нікіта Михалков;

Володимир Машков;

Марат Башаров.

Політики, пропагандисти та посібники Кремля:

Аскер-заде Наіля Вагіф кизи, журналіст, телеведуча, телеканал "Росія-1";

Бабаян Роман Георгійович, телеведучий, депутат Московської міської думи VII скликання;

Гудошніков Олексій Валерійович, телеведучий, канал "Звезда";

Дугін Олександр Гелійович, політик, науковець, пропагандист;

Колеров Модест Олексійович, головний редактор інформаційного агентства REGNUM.

Також санкції вводяться проти двох юридичних осіб:

Власників супутникового телеканалу "Союз", що транслюється на супутниках "Eutelsat W-4" і "Ямал-201". Офіційно вони називаються некомерційна організація "Місцева православна релігійна організація свято-симіонівське архієрейське подвір’я м. Єкатеринбург Свердловської області Єкатеринбурзької єпархії російської православної церкви (московський патріархат)";

ТОВ "8 канал".