В Мелитополе заметили танки с флагом непризнанной Южной Осетии [ Редактировать ]
Во временно захваченном российскими войсками Мелитополе зафиксирована военная техника непризнанной Южной Осетии, силы которой присоединились к оккупантам.
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
"В Мелитополь прибыло подкрепление оккупационных войск рф. По центральному проспекту ездят танки с флагом непризнанной Южной Осетии", - говорится в сообщении.
Также в ОВА рассказали, что оккупанты пытаются обмануть мелитопольских пенсионеров и обещают заплатить по 10 тысяч российских рублей.
"Впрочем, как оказалось, предстоящие выплаты - очередной прием захватчиков для достижения своих целей. Данные пенсионеров и их подписи оккупанты планируют использовать для проведения псевдореферендума", - проинформировали в администрации.
В Мелитополе пророссийские коллаборанты пытались провести митинг в поддержку России, но горожане такое мероприятие не поддержали и не пришли.
"Вместе с тем, оккупанты привезли на место проведения пропагандистского мероприятия людей, напоминавших бездомных", - сообщили в ОВА.
Отмечается, что в Запорожской области защитники Украины продолжают наносить потери войскам РФ. Так, по данным на вечер субботы, подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили 22 оккупанта, 47 - ранили, уничтожили танк, 4 бронетранспортера, 3 автомобиля и 4 боевых машины пехоты, дополнительно 3 - повредили.
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