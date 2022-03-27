Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 26 марта опубликовал в Telegram видеозапись, из которой становится понятно, что подразделением "кадыровцев" в осажденном Мариуполе руководит Руслан Геремеев.

Руслан Геремеев - чеченский силовик, фигурант дела об убийстве в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года российского политика Бориса Немцова. Адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы семьи Бориса Немцова, когда шло расследование дела, говорил:

По моим данным, под организаторами следствие подразумевает Геремеева и Мухудинова. Я считаю, что сейчас главная и важнейшая задача - предъявить им заочное обвинение и объявить в розыск.

Геремеева пытался допросить следователь в его родовом селе в Чечне, но ему не окрыли дверь. Для допроса в суд он также не явился. Заказчиком и организатором преступления следствие называло Руслана Мухудинова, водителя Геремеева.

Рамзан Кадыров публично отрицал причастность Геремеева к убийству Немцова. В 2019 году Руслан Геремеев попал под санкции Минфина США.