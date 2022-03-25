Усик начнет подготовку на матч-реванш с Энтони Джошуа [ Редактировать ]
Александр Усик принял решение начать подготовку на матч-реванш с Энтони Джошуа.
Таким образом я больше и лучше помогу своей стране, чем я буду стоять в теробороне и бегать с автоматом по Киеву.
Украинский боксер имеет возможность покинуть страну во время войны с россией. С первых дней войны Усик вступил в тероборону.
Дата проведения боя пока неизвестна.
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