В Чернобыльской зоне отчуждения горят более 10 тысяч гектаров леса. Это может грозить радиационным загрязнением Украине, Беларуси и странам Европы. Об этом предупреждает Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее данным, в зоне ЧАЭС зафиксирован 31 пожар. Потушить их невозможно из-за оккупации зоны российскими войсками.

Из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожаров увеличатся, что может вызвать сверхмасштабные пожары, с которыми трудно справиться даже в мирное время.

Пламя могут охватить хранилища отработанного ядерного топлива и хранилища ядерных отходов, которые находятся на территории Чернобыльской зоны.