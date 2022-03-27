В Чернобыльской зоне горят более 10 тысяч гектаров леса - омбудсмен [ Редактировать ]
В Чернобыльской зоне отчуждения горят более 10 тысяч гектаров леса. Это может грозить радиационным загрязнением Украине, Беларуси и странам Европы. Об этом предупреждает Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
По ее данным, в зоне ЧАЭС зафиксирован 31 пожар. Потушить их невозможно из-за оккупации зоны российскими войсками.
Из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожаров увеличатся, что может вызвать сверхмасштабные пожары, с которыми трудно справиться даже в мирное время.
Пламя могут охватить хранилища отработанного ядерного топлива и хранилища ядерных отходов, которые находятся на территории Чернобыльской зоны.
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