В воскресенье, 27 марта, в Луцке и Харькове прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. Об этом сообщают местные СМИ и мэр Луцка Игорь Полищук

Полищук призвал лучан не обнародовать фото и видео с места взрывов и не оставлять укрытия.

Почти во всех областях Украины объявлен сигнал воздушной тревоги.