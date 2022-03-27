В Луцке и Харькове прозвучали мощные взрывы [ Редактировать ]
В воскресенье, 27 марта, в Луцке и Харькове прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. Об этом сообщают местные СМИ и мэр Луцка Игорь Полищук
Полищук призвал лучан не обнародовать фото и видео с места взрывов и не оставлять укрытия.
Почти во всех областях Украины объявлен сигнал воздушной тревоги.
по теме
Prev Next
24 марта 2022 09:58 Центр Харькова обстреляли с моря ракетами "Калибр"
В среду, 23 марта, оккупанты обстреляли центр Харькова, применив ракеты "Калибр"
23 марта 2022 14:13 В Харькове из-под завалов ОГА достали тело еще одной погибшей
Из-под завалов Харьковской облгосадминистрации (ОГА), которая пострадала в результате ракетного удара 1 марта, достали тело еще одной погибшей
20 марта 2022 07:32 Оккупанты обстреляли Харьков: погиб ребенок (видео)
В субботу вечером, 19 марта, Харьков снова подвергся серьезным обстрелам со стороны оккупантов
18 марта 2022 09:52 В Харькове оккупанты обстреляли академию госуправления при президенте Украины
Разрушена одна из секций академии
16 марта 2022 08:56 Ночной обстрел Харькова: какой нанесен урон
В результате ночного обстрела Харькова российскими войсками снаряд попал в одну из школ