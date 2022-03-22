Российская авиация во вторник, 22 марта, сбросила две сверхмощные авиабомбы на Мариуполь в Донецкой области.

Об этом сообщает городской совет со ссылкой на "АЗОВ-Мариуполь".

"Враг продолжает цинично уничтожать украинский Мариуполь. Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы. Город подвергся еще большим разрушениям. В очередной раз становится понятно, что оккупантов не интересует город Мариуполь. Они хотят сравнить его с землей и сделать из него пепелище мертвой земли", - говорится в сообщении.

Куда упали бомбы, а также есть ли разрушения, не сообщается.