Оккупанты сбросили две сверхмощные авиабомбы на Мариуполь [ Редактировать ]
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Российская авиация во вторник, 22 марта, сбросила две сверхмощные авиабомбы на Мариуполь в Донецкой области.
Об этом сообщает городской совет со ссылкой на "АЗОВ-Мариуполь".
"Враг продолжает цинично уничтожать украинский Мариуполь. Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы. Город подвергся еще большим разрушениям. В очередной раз становится понятно, что оккупантов не интересует город Мариуполь. Они хотят сравнить его с землей и сделать из него пепелище мертвой земли", - говорится в сообщении.
Куда упали бомбы, а также есть ли разрушения, не сообщается.
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