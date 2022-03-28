Хакеры взломали телехолдинг с пропагандистскими каналами россии и хотят "слить" данные [ Редактировать ]
Хакерская группа NB65, связанная с группой Anonymous, взломала Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию, которая в частности управляет телеканалами "Россия 24", "Россия 1" и "РТР Планета".
Об єтом сообщает Anonymous
Хакеры собираются в ближайшее время обнародовать 870 ГБ данных ВГТРК.
JUST IN: Hacking group 'NB65' (@xxNB65), affiliated with #Anonymous has hacked and breached the VGTRK (All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company). Total data being prepared for release is 870GB. #DDoSecrets will release it in the near future. #OpRussia #FCKPTN pic.twitter.com/W2sTvoVQG9— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 27, 2022
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