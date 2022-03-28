Пивоварний концерн Carlsberg продасть свої активи в росії і залишить російський ринок. Про це йдеться у заяві компанії.

У Carlsberg повідомили, що "глибоко сумують" про наслідки такого рішення для 8400 російських співробітників і наголосили, що до завершення продажу активів продовжуватимуть діяльність і сплачуватимуть зарплати.

Прибуток компанії від роботи в РФ Carlsberg обіцяє передати благодійним організаціям.

Концерну Carlsberg належить найбільша у росії броварня "Балтика". Компанії належать такі бренди як Tuborg, Holsten і Kronenburg. У "Балтиці" повідомили, що компанія продовжить роботу.

Вранці 28 березня про припинення діяльності у росії заявила компанія Heineken. Бізнес Heineken у росії (сім броварень) передадуть новому власнику.

Ще одна велика пивоварна компанія Anheuser-Busch InBev продовжує роботу на російському ринку. 28 березня компанія вирішила припинити випуск у росії свого флагманського бренду Bud.

Нагадаємо, що на початку березня найбільші виробники пива Чехії припинили постачання до Росії. Йдеться про пивоварні компанії Plzensky Prazdroj (Pilsner Urquell, Velkopopovicky Kozel та Gambrinus), Staropramen, Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar) і Bernard.