Німеччина планує закупити системи протиракетної оборони в Ізраїлю [ Редактировать ]
Залізний купол - для Німеччини. Уряд країни планує закупити системи протиракетної оборони в Ізраїлю і створити щит, який захищатиме від потенційної російської агресії Німеччину та сусідні країни. Тетяна Логунова розкаже більше.
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