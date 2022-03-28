У США люди виходять з плакатами на підтримку України [ Редактировать ]
Протест посеред натовпу. У Нью-Йорку і американські українці, і жителі США, які не мають українського коріння, але засуджують цю війну, виходять у людні місця із плакатами на підтримку України. Зокрема, постійно з'являються на платформах знаменитого вокзалу "Гранд централ стейшн". І все, щоб Америка - захопившись своїми проблемами, - не забувала про російську агресію. Більше розкаже Дмитро Анопченко.
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