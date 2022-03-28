Рятують не лише котів і собак, а й великих тварин. Уродженці київської області, яка нещодавно переїхала в іншу країну - вдалося вивезти з зони бойових дій свого вірного друга - чорного спортивного коня. Дівчина разом зі скакуном подолала тисячі кілометрів через всю країну, щоб перевезти жеребця до Польщі. Цю неймовірну історію - дивіться далі.