Дівчина перевезла спортивного коня до Польщі, рятуючи від війни [ Редактировать ]
Рятують не лише котів і собак, а й великих тварин. Уродженці київської області, яка нещодавно переїхала в іншу країну - вдалося вивезти з зони бойових дій свого вірного друга - чорного спортивного коня. Дівчина разом зі скакуном подолала тисячі кілометрів через всю країну, щоб перевезти жеребця до Польщі. Цю неймовірну історію - дивіться далі.
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