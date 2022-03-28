Українські активісти в ЄС взялися перевіряти діяльність міжнародного комітету Червоний Хрест. Ця відома у світі організація уже зібрала понад 400 мільйонів євро на допомогу Україні. Проте на її адресу Червоного Хреста - в українців чимало нарікань. Зокрема, щодо ініціативи відкрити свій центр для допомоги українським переселенцям - (увага!) в російському Ростові. Куди окупанти звозять наших громадян силоміць! Більше про цей скандал і не тільки - Олена Абрамович розкаже.