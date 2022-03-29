Найбільший у світі виробник підшипників шведська компанія SKF заявила про зупинення свого заводу в Росії. Про це повідомив ексміністр Кабінету міністр Дмитро Дубілет.

SKF володіє великим заводом у Твері і дотепер не робила офіційних заяв щодо виходу з Росії.

Підшипники постачалися на заводи КАМАЗ та ГАЗ, а також є ключовими елементами для виробництва російських вагонів, у тому числі тих, що перевозять ворожу техніку до українського кордону.

Але зараз нам стало відомо, що SKF таки зупинило свій завод. Постачання підшипників припинилось - про це на внутрішньому порталі компанії повідомив її президент.

Фахівці кажуть, що у Росії товарні запаси підшипників залишилися на 1-2 місяці. Окрім SKF, в Росії є ще два основні іноземні виробники підшипників - американські компанії Amsted Rail та Timken. Ці компанії поки також офіційних заяв не робили.