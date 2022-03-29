Японія заборонила експорт до Росії люксових автомобілів і мотоциклів [ Редактировать ]
Уряд Японії з 5 квітня забороняє експорт предметів розкоші до Росії. Про це повідомляє Kyodo.
Обмеження поширюються на автомобілі преміум-класу та мотоцикли, заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Коїті Хагіуда.
Згідно з рішенням уряду, починаючи з 5 квітня, вводиться заборона на експорт до Росії предметів розкоші, у тому числі автомобілів преміум-класу, дорогоцінного каміння та ювелірних виробів.
Також росіянам обмежать доступ до японських алкогольних напоїв, косметики та творів мистецтва. За даними японського уряду, в 2020 році до Японії експортували автомобілів на $5 млрд.
25 березня через російське вторгнення до України Японія запровадила санкції проти 25 росіян та 81 організації, у тому числі АТ "Російські космічні системи".
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