Російський олігарх Роман Абрамович, який є посередником у перемовинах між Україною та росією, передавав володимиру путіну записку, написану власноруч Володимиром Зеленським. Про це повідомляє The Times.

23 березня приватний літак олігарха Hawker 800XP вилетів із міжнародного аеропорту імені Ататюрка в Стамбулі до Сочі. Біля міста Мінеральні Води літак вимкнув свій трекер для радарів. Уже ввечері того ж дня літак знову з'явився на радарах в московському аеропорті "Внуково", звідки вилетів назад до Стамбула.

За даними журналістів The Times, у Москві Абрамович зустрівся з путіним у Кремлі та передав йому записку від Зеленського. У ній президент України виклав можливі компроміси, на який готовий піти Київ задля припинення війни. Путін нібито розгнівано відповів Абрамовичу:

Передай йому, що я їх знищу (Tell him I will trash them - в оригинале The Times).