В Ірпені окупанти вбили батьків головного диригента Львівської опери [ Редактировать ]
В Ірпені Київської області окупанти вбили батьків головного диригента Львівської опери Івана Чередниченка. Про це музикант повідомив у соцмережі після того, як намагався розшукати батьків..
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