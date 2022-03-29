До України прибув гендиректор МАГАТЕ [ Редактировать ]
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі прибув до України, щоб розпочати надання термінової технічної допомоги для забезпечення безпеки ядерних об'єктів країни.
МАГАТЕ повідомило, що головна мета візиту - допомогти запобігти ризику аварії на атомних об'єктах. Не виключено, що очільник МАГАТЕ відвідає одну з українських АЕС, захоплених окупантами - ЧАЕС і ЗАЕС.
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